حجز 3.4 ملايير دينار من السلع خلال تسعة أشهر

كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة التدخلات خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة الجارية 2024.

وأوضح مقراني، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أن: "التدخلات الميدانية لأعوان القطاع أفضت إلى تسجيل 1.643.027 تدخلا، مع معاينة 154.983 مخالفة، إلى جانب تحرير 148.096 محضرا، وإحصاء ما قيمته 3.4 ملايير دج من السلع المحجوزة، ناهيك عن اقتراح غلق 9596 محلا".

وفيما يتعلق بالمضاربة غير المشروعة، أوضح ضيف الإذاعة أنه: "تم تسجيل 114.082 تدخلا للمضاربة غير المشروعة، مع تسجيل 28 جنحة، وتحرير 28 محضرا، إلى جانب حجز ما مقداره 234 طنا من السلع".