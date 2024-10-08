إبراهيم مازة: "أنا هنا لأقاتل من أجل قميص الجزائر"

أكد الوافد الجديد للمنتخب الأول، إبراهيم مازة، في حوار للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عزمه "القتال" من أجل القميص الوطني ورد جميل الجماهير الجزائرية التي دعمته وشجعته.

واستهل لاعب هيرتا برلين حواره مع موقع "الفاف" بتقديم نفسه قائلا: "أنا إبراهيم مازة، أبلغ من العمر 19 سنة، ألعب لنادي هيرتا برلين من الدرجة الثانية الألمانية، أريد أن أكون جزءا من المنتخب الوطني في أقرب وقت ممكن".

وتحدث اللاعب، المنحدر من وأب جزائري وأم فيتنامية، حول ظروف وصوله إلى المنتخب، وقال: "كان الانضمام إلى المنتخب الألماني هو أسرع وسيلة لتحقيق أهدافي، لكني أرى أن الانضمام إلى المنتخب الجزائري هو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة لي، كذلك اخترت تمثيل الجزائر".

وعن الأجواء التي وجدها في المنتخب، أضاف: "كان من الرائع جدا أني التقيت بياسين (بن زية) وحاجي (يقصد حاج موسى) في المطار وعلى متن الطائرة، استقبلوني بحفاوة كبيرة، وكان الأمر لطيفا للغاية، الفريق بأكمله ودود جدا، الجميع يحاول التحدث معي، إنهم حقا أشخاص رائعون".

وعن شعوره وهو يرتدي القميص الجزائري لأول مرة، تابع يقول: "إنه شعور لا يوصف، فخور جدا بأني هنا، وأشكر عائلتي والرئيس صادي ومحسن (المكلف بالمواهب الشابة في الخارج) وكل من دعمني، الحمد لله، أنا هنا لأقاتل من أجل هذا القميص بكل ما لدي".

كما تحدث مازة عن لقائه مع بيتكوفيتش والحوار الذي دار بينهما، وقال: "تحدثت مع المدرب عن مسيرتي وكيف اكتشفني، وشعوري بعد دعوته لي للانضمام إلى المنتخب، وأبلغته بأنه شرف عظيم بالنسبة لي، قال لي: تعال إلى هنا لتعيش أجواء المنتخب وتتعرف على زملائك وأنصار المنتخب".

وتوجه اللاعب، الذي يقتن الإنجليزية والألمانية ويتحدث بعض الكلمات بالعربية، برسالة إلى الجماهير الجزائرية: "أشكر الجماهير الجزائرية جزيل الشكر على دعمهم، نحن نقدّر ذلك كثيرا، وأنا شخصيا ممتن للغاية، أعدكم أني سأعمل بجد من أجلكم، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا وإسعادكم، أنتظركم يوم المباراة".