تعزير التعاون بين الجزائر وإيطاليا في هذا المجال

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، ألبيرتو كوتيلو، سفير الجمهورية الإيطالية بالجزائر، بحضور وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنه خلال اللقاء "أشاد الجانبان بمستوى العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، والتي تعرف حركية نوعية في شتى المجالات، في ضوء النتائج الهامة لزيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا في ماي 2022، وما تبعها من لقاءات ثنائية بين مسؤولي البلدين في مختلف المستويات".

كما أكد الطرفان، يضيف البيان، على "ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون العلمي والثقافي ليشمل مجال البحوث والحفريات الأثرية".

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على تنظيم ندوة علمية تضم العلماء الأخصائيين والخبراء لكلا البلدين، من أجل تحديد برنامج عمل متعدد الجوانب، يتضمن المشاركة في البحوث حول الحفريات الأثرية والحفاظ على التراث الأثري وإدارته وتثمينه، بالإضافة إلى التكوين والتعليم العالي في هذا المجال.