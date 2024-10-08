مجمع "إيفيكو" يعرض مشروع تصنيع السيارات النفعية

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطوير صناعة حقيقية للسيارات مبنية على تحقيق الإدماج المحلي.

وخلال استقباله وفدا عن مجمع "إيفيكو" لتصنيع المركبات الإيطالية، برئاسة المدير الإقليمي لشركة إيفيكو الإيطالية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، إمبيلوسو كارميلو، وسفير إيطاليا بالجزائر، ألبيرتو كوتيللو، لعرض "مشروع تصنيع السيارات النفعية من النوع المتوسط والثقيل بالجزائر"، شدد وزير الصناعة على "ضرورة تجنيد المناولين المحليين والامتثال لدفتر الشروط من أجل الحصول على الاعتماد لمباشرة هذا النشاط في أقرب الآجال".

وخلال اللقاء، قدم الشريك الإيطالي، الذي باشر إجراءات إنشاء المصنع مع الشريك الجزائري، عرضا حول "السياسة المنتهجة من طرف مجمع "إيفيكو" لتصنيع المركبات، والتي تعتمد على تلبية احتياجات السوق الجزائري، خلال المرحلة الأولى، ثم التوجه إلى التصدير، خلال المرحلة الثانية".