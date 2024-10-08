توفير 660 وعاء عقاري للاستثمار بـ47 ولاية

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار، عمر ركاش، اليوم الثلاثاء، عن توفير 660 وعاء عقاري على المنصة العقارية، على مستوى 47 ولاية، فيما بلغ عدد الطلبات 3992 طلب، تم منح من خلالها 391 عقد امتياز، وتوفير 450 ألف منصب عمل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بمرافقة المستثمرين.

وأوضح ركاش، خلال افتتاح الملتقى الجهوي للاستثمار بولاية أم البواقي، أن: "آخر الأرقام التي سجلت على مستوى الوكالة، تشير إلى تسجيل 9684 مشروع، دون الاستثمارات الكبرى على غرار مشروع بلدنا".

كما تم تسجيل، يضيف المسؤول، في كلمته: "146 مشروع مباشر مع متعاملين محليين، هذه المشاريع أغلبها دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز، فيما دخلت مشاريع أخرى في مرحلة الاستغلال".

وبخصوص الملتقى، أوضح ركاش أن هذا الأخير يهدف لتوجيه الاستثمارات بولاية أم البواقي، التي تملك مقومات استثمارية كبيرة، غير أن هذه الإمكانيات لم تستغل حقيقة، مؤكدا على تبسيط منظومة الإصلاحات والاستثمار، خاصة ملف العقار الذي كان يشوبه الفساد.