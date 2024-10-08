سوناطراك تعرض تجربتها بمنتدى سانت بطرسبرغ

تنقل، اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، إلى مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية، رفقة وفد رفيع المستوى، وذلك للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي للغاز، والذي سينعقد بذات المدينة بروسيا الاتحادية، من 8 إلى 11 أكتوبر 2024.

وسيكون هذا المنتدى، حسب ما جاء في بيان المجمع، "فرصة لعرض قدرات سوناطراك وتجربتها الرائدة في مجال صناعة الغاز، كما سيكون مناسبة للقاء كبار صناع الغاز قصد توطيد العلاقات مع الشركات الطاقوية الروسية، وكذا العالمية، ولمناقشة سبل إثراء التعاون ودراسة فرص الأعمال".

ويعد منتدى سانت بطرسبرغ الدولي للغاز، الذي سيلتئم في دورته الثالثة عشرة، من أهم المحطات الدولية التي تعالج مجمل المحاور المتعلقة بسلسلة قيم صناعة الغاز، والتي تدرس التوجهات العالمية لأسواق الغاز، في ظل التقلبات الجيوسياسية الحالية.

كما يخصص جانب من هذا المنتدى لعرض مختلف التقنيات وآخر التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال الطاقوي. كما يعرف مشاركة أهم الهيئات الحكومية الروسية وأبرز الشركات الطاقوية في العالم.