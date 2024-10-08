مستغانم: تأهيل ملعب محمد بن سعيد

أعلنت ولاية مستغانم، اليوم الثلاثاء، عن تأهيل ملعب محمد بن سعيد لاستقبال المقابلات الرياضية بحضور الجماهير بعد رفع التحفظات من طرف اللجنة المختصة في تأهيل الملاعب.

وجاء في بيان الولاية: "بعد إتمام أشغال تأهيل ملعب محمد بن سعيد في المركب الرياضي الرائد فراج، الملعب جاهز لاستقبال لقاء فريق وداد مستغانم بضيفه شبيبة تيارت يوم الجمعة القادم 11 أكتوبر 2024 بداية من الساعة الثالثة زوالا، الملعب سيستقبل أيضا مباريات فريق ترجي مستغانم خلال الأيام القادمة".

وكان الملعب المذكور قد شهد حادثا مأساويا، نهاية الموسم الماضي، أدى إلى وفاة مناصر وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خلال مقابلة جمعت بين فريقي ترجي مستغانم وجمعية وهران في الرابطة الثانية.

وبهذا سيكون بإمكان الجماهير العريضة لوداد وترجي مستغانم مساندة نادييهما خلال المقابلات القادمة، وخاصة "الحواتة" الذين يخوضون أول موسم لهم في الرابطة المحترفة الأولى منذ 25 عاما.

وحقق الترجي بداية حسنة بعدما جمع 4 نقاط خلال 3 جولات، حيث فاز على مولودية وهران داخل الديار (2-1)، فيما تعادل مع شباب قسنطينة (0-0) وخسر أمام اتحاد خنشلة (2-1) خارج الديار.