إرسال تجهيزات طبية لولايات جنوبية

قامت مصالح وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بإرسال كمية معتبرة من اللقاحات والأمصال إلى ولايتي تمنراست وإن قزام، وهذا تبعا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وحسب بيان الوزارة، تتمثل هذه اللقاحات في 21000 جرعة من اللقاح و330 جرعة من المصل المضاد للدفتيريا.

كما يندرج هذا الإجراء في إطار تعزيز وتدعيم المؤسسات الصحية الواقعة بالولايات الجنوبية التي عرفت تسجيل حالات الدفتيريا والملاريا الوافدة.

وأضاف البيان أنه سيتم إرسال تجهيزات طبية، غدا الأربعاء، إلى ولايتي برج باجي مختار وإن قزام وذلك لضمان التكفل الأمثل بالمرضى وتوفير كل وسائل العمل الضرورية قصد تسهيل مهام الأطقم الطبية والشبه طبية على مستوى المؤسسات الصحية بهذه الولايات والمناطق المجاورة لها.

وتتمثل هذه التجهيزات في 35 سريرا طبيا مجهزا بمختلف المعدات الضرورية بالإضافة إلى 30 مكثفا للأكسجين ومستلزمات طبية أخرى.