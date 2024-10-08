شرفة: تقدم ملحوظ في مشروع السد الأخضر

ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، التقدم الملحوظ في تجسيد الأهداف المسطرة لسنتي 2023 و2024 في إطار مشروع بعث وتوسيع السد الأخضر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع عمل خصص لتقييم مدى تجسيد مختلف العمليات المسجلة في إطار المشروع، بحضور محافظي الغابات ومدراء المصالح الفلاحية بالولايات الـ 13 المعنية بالمشروع وكذا إطارات المديرية العامة للغابات، ومجمع الهندسة الريفية GGR، والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية BNEDER، والمحافظة السامية لتطوير السهوب HCDS.

وبعد عرض الحصيلة الخاصة بمختلف العمليات في كل ولاية (الغراسات ونقاط حشد المياه وفتح المسالك، وأشغال التهيئة..), "ثمن الوزير التقدم الملحوظ في تجسيد الأهداف المسطرة لسنتي 2023 و2024، وشدد على ضرورة الشروع في تجسيد البرنامج الخاص بسنة 2025 كإجراء استباقي".

كما ذكر بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الهام الذي يندرج ضمن أولويات السلطات العليا للبلاد نظرا لأبعاده البيئية والاقتصادية.

وأسدى الوزير كذلك توجيهات للإطارات ومدراء المؤسسات المشرفة على إنجاز هذا المشروع "لانتهاج العمل الاستباقي والميداني والسلاسة في تجسيد مختلف العمليات، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في هذا الإطار"، يضيف البيان.