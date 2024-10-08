رضواني: استدعائي رسالة للاعبين المحليين (فيديو)

أعرب الوافد الجديد على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سعدي رضواني عن سعادته بتواجده رفقة كتيبة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في التربص الذي انطلق أمس الإثنين بمركز سيدي موسى تحضيرا لمواجهتي الطوغو في تصفيات "كان" 2025، متمنيا أن يكون هذا الاستدعاء دافعاً للاعبين المحليين في المستقبل.

وقال ابن ولاية سطيف، في حوار أجراه مع الموقع الإلكتروني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء: أنا سعيد لتلقي استدعاء المنتخب الوطني، هذا شرف لي، حققت هدفي الذي كنت أسعى إليه، أتمنى أن أقدم الإضافة وأكون عند حسن الثقة".

وأضاف لاعب اتحاد الجزائر: العمل والاجتهاد هو ما جعلني أتواجد رفقة المنتخب الوطني الأول، أشكر نادي اتحاد الجزائر الذي بفضله وصلت إلى هنا، سأواصل العمل من أجل التحسن والتطور للتواجد دائما مع 'الخضر' ".

وحسب رضواني فإن ما ينقص اللاعب المحلي هو الثقة والدعم اللازم، معربا عن أمله في أن يكون استدعاءه رسالة لكل اللاعبين الذين ينشطون في البطولة الوطنية من أجل العمل واكتساب الثقة في أنفسهم ولما لا تواجد عدد كبير منهم في صفوف المنتخب.

وأكد ذات المتحدث أن اندماجه كان في ظروف عادية حيث رحب كل اللاعبين القدامى بالملتحقين الجدد خلال هذا التربص، مضيفا أنه يعرف عدة لاعبين سبق له اللعب معهم كقندوسي، عمورة وبن بوط، ما سهل تأقلمه مع الأجواء في سيدي موسى.

في الختام، أكد رضواني أن المواجهة المقبلة لن تكون سهلة أمام منافس محترم، مضيفا:"نحضر بجدية من أجل أن نكون جاهزين للموعد ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن المقابلة ستجرى في عنابة، نتمنى أن يكون الأنصار بقوة لمساندتنا".