ضربة موجعة لوفاق سطيف

تأكد، اليوم الثلاثاء، غياب قائد وفاق سطيف أكرم جحنيط لمدة طويلة على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نجم مقرة في إطار الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى، الجمعة الماضي.

وأوضح الدكتور زبيري، عضو الطاقم الطبي لوفاق سطيف، في تصريح للصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك"، أن اللاعب المخضرم تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وبينت التحاليل أنه يستلزم إجراء عملية جراحية في الأيام القادمة.

ولم يكشف ذات المتحدث عن مدة غياب جحنيط عن الميادين، غير أن التدخل الجراحي في مثل هذا النوع من الإصابات يلزم راحة تامة لمدة ثلاثة أشهر وقد تمتد لمدة أطول.

وقدم جحنيط بداية موسم مميزة مع نسور الهضاب وساهم في تحقيق أشبال المدرب بن دريس 5 نقاط من ثلاث جولات.

ولم تقتصر متاعب الوفاق عند هذا الحد حيث سيفتقد إلى خدمات المدافع المتألق يوسف دوار لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين –حسب الدكتور زبيري- وذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ الأيسر.