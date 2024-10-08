ديشان.. أي أحد لخلافتي إلا زيزو

لا شيء يشغل بال مدرب المنتخب الفرنسي، ديديي ديشان، إلا ألا أن لا يكون خليفته في دكة احتياط منتخب الديكة، مواطنه زين الدين زيدان.

هذا ما كشفه الصحفي الرياضي، الشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، رومان مولينا، هذا الأخير قال في فيديو على حسابه في يوتيوب، منذ يومين "ديشان غير مكترث اطلاقا بتراجع مستوى المنتخب الفرنسي مؤخرا والأزمات الصامتة داخل المجموعة، بقدر ما هو منشغل بأن لا يترك مكانه لزين الدين زيدان".

وحسب مولينا: "ثارت ثائرة ديشان مؤخرا، بعد أن علم بطلب رئيس الاتحادية الفرنسية بالنيابة، فيليبو ديالو، من جاك بنغارت، الصديق المقرب من زيزو ليساعده في حملته الانتخابية لمواصلة رئاسة الاتحاد الفرنسي".

وواصل الصحفي: "بالنسبة لديشان تقرب الرئيس الحالي للاتحادية، الذي يملك حظوظا وفيرة للبقاء في منصبه، من صديق مقرب لزيدان سيسهل أكثر وصول هذا الأخير إلى رأس العارضة الفنية للمنتخب فور انتهاء عقد ديشان سنة 2026 أي بعد المونديال".

ويبقى الغموض يكتنف أسباب انزعاج ديشان من أن يخلفه زيدان، وفي كل مرة يطرح عليه السؤال في الندوات الصحفية يظهر عليه الارتباك.

ويقود ديشان المنتخب الفرنسي منذ سنة 2012 نال خلالها كأس العالم عام 2018 وبلغ النهائي سنة 2022. أما زيدان فيتواجد دون ناد أو منتخب منذ أن غادر العارضة الفنية لريال مدريد سنة 2021 .

وقبل هذا زيدان وديشان كانا قطعتين مهمتين كلاعبين في المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم سنة 1998 وكأس أوروبا للأمم عامين بعدها.