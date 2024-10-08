تسمم أزيد من 70 تلميذا بمعسكر

استقبلت، عصر اليوم، المؤسسة العمومية الإستشفائية، دحاوي دحو، بمدينة المحمدية (ولاية معسكر) أزيد من 70 حالة تسمم غذائي لتلاميذ من مدرسة مالك بن نبي بحي البخايتية 2 في بلدية سيدي عبد المومن.

ووفق ما نقلت الإذاعة المحلية فإن المصابين تلقوا الرعاية الصحية اللازمة ولا تدعو حالتهم للخطر.

وتنقل والي معسكر، محمد فريد، إلى ذات المؤسسة العمومية الاستشفائية للوقوف على الوضعية الصحية للتلاميذ المصابين والاطمئنان عليهم.

وحسب بيان الولاية "لاحظ الوالي تماثل كافة الحالات المسجلة للشفاء بعدما تم التكفل بهم من طرف الأطقم الطبية وشبه الطبية بمشاركة مصالح الحماية المدنية والسلطات المحلية.

"وأمر الوالي بفتح تحقيق وبائي لمعرفة مصدر التسمم الغذائي وأسبابه"، ختم بيان ولاية معسكر.