إدارة "السياربي" تهدد بمقاطعة لقاء مولودية البيض

أصدرت إدارة شباب بلوزداد، اليوم، بيانا، هددت فيه بعدم خوض مواجهة الجولة المقبلة، بسبب حرمان الفريق من الاستقبال بملعب نيلسون مانديلا.

وجاء في البيان "تؤكد إدارة نادي شباب بلوزداد تمسكها بحقها المتمثل في أولوية استقبال المنافسين بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، يأتي هذا بعد إقدام الرابطة المحترفة لكرة القدم على برمجة مباراة أخرى (مولودية الجزائر ضد مولودية وهران) من البطولة يوم الجمعة وهو اليوم الذي يسبق استقبال الشباب لمولودية البيض لحساب الجولة الرابعة." وأضاف المصدر ذاته "على خلفية هذا القرار المجحف في حق نادينا الذي يمتلك موافقة الاستقبال بالملعب السالف ذكره، قامت الإدارة بمراسلة الجهات الوصية للنظر مرة أخرى في هذا القرار وتؤكد من خلال هذا البيان الرفض القاطع لمحاولة التشويش على النادي بهكذا قرارات وتتمسك بحقها في اتخاذ القرار باللعب أولا."

وإن لم يذكر البيان ذلك، فان إدارة الشباب مستاءة من الوضع الذي ستؤول اليه أرضية الملعب التي ستسقبل مواجهتين في أقل من 24 ساعة.

للتذكير فقد برمجت الرابطة لقاء العميد ضد مولودية وهران بملعب نيلسون مانديلا لعدم جاهزية ملعب علي عمار، يوم الجمعة بدلا من يوم الأحد كما كان في وقت سابق.