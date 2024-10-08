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رياضة

اتحاد الجزائر يطعن في قرار الكاف

8 أكتوبر 2024 ()
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تقدمت إدارة اتحاد الجزائر، بطعن في قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

 وجاء في بيان النادي العاصمي، اليوم: "تقدمت إدارة اتحاد العاصمة بطعن على مستوى لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب فرض عقوبة بغرامة مقدرة بـ 40 ألف دولار أمريكي".

يذكر أن العقوبة سلطت، أمس، من قبل الكاف، بعد انسحاب أبناء سوسطارة الموسم الماضي من مواجهة النادي المغربي نهضة بركان في نصف نهائي كأس الكاف، ذهابا وإيابا، بسبب ارتداء لاعبي النادي المغربي أقمصة وعليها الخريطة الوهمية التي تضم الأراضي الصحراوية المحتلة.

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