"التاس" يمهل الإتحاد السوفي

منحت محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، اليوم، نادي الإتحاد السوفي مهلة ثلاثة أيام لتسديد قيمة مالية قدرها 44 ألف فرنك سويسري لدراسة قضيته التي رفعها ضد الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وجاء في مراسلة "التاس" اليوم، الموجهة لنادي الإتحاد السوفي أنه تأخر في تسديد المستحقات المتعلقة بإجراءات دراسة الطعن المقدم، وبأن آجال التسديد قد انتهت منذ فترة.

وأكدت محكمة لوزان، في المراسلة ذاتها، بأن أمام الإتحاد السوفي، صاحب الشكوى، مهلة إلى غاية 10 أكتوبر 2024 لتسديد قيمة 44 ألف فرنك سويسري (ما يقارب المليار سنتيم بالعملة الجزائرية)، لتضيف "التاس" بأنها، في حال انتهاء الآجال الجديدة دون تسديد إدارة النادي الجزائري للقيمة المالية، فإنها ستسحب الملف نهائيا وتلغي القضية.

وكان الإتحاد السوفي، الذي غادر الموسم الأخير بطولة الاحتراف نحو الرابطة الثانية، قد اشتكى الفاف لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان، مطالبا إعادة مبارياته في الرابطة المحترفة، وحجته أن الفاف تتحمل مسؤولية سقوط النادي لعدم تمكينه من الإستفادة من إجازات لاعبيه.

وكانت الفاف قد نبهت الإتحاد السوفي بأن غلق نظام التحويلات في الآجال المحددة يتم آليا، ومواعيد التحويلات يتم ضبطها مع الفيفا، وبأن إدارة النادي هي المسؤولة عن تسجيل لاعبيها على المنصة وبطريقة صحيحة وقبل انتهاء الآجال، حتى يتم تأهيل اللاعبين وتمكين الأندية من استخراج إجازاتهم.