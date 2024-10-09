تيارت: ارتفاع حصيلة حادث المرور

ارتفعت حصيلة وفيات حادث المرور، الذي وقع ليلة أمس ببلدية تخمارت (90 كلم غربي تيارت)، إلى 3 وفيات، أعمارهم بين (عامين و27 سنة)، وإصابة 11 شخصا بجروح، تتراوح أعمارهم بين (19 و52 سنة)، تم نقلهم إلى كل من العيادة متعددة الخدمات مقتي مجادي بتخمارت، والمؤسسة الاستشفائية العمومية ابن سينا بفرندة، حسبما جاء في بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية تيارت.

وكان الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولايتي تيارت وسعيدة، وبالضبط بمنطقة دوران بمنطقة البوازيد ببلدية تخمارت بولاية تيارت، شهد وقوع حادث مرور خطير، إثر اصطدام تسلسلي بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية، في حدود الساعة الثامنة و7 دقائق، وتدخلت الوحدات الثانوية للحماية المدنية لكل من فرندة، عين كرمس ومدغوسة لتقديم الإسعافات للمصابين ونقلهم إلى العيادة والمستشفى.