الجامعات المغربية تنتفض رفضا للتطبيع

دعا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أمس الثلاثاء، إلى إضراب شامل اليوم في جميع الجامعات المغربية، تنديدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وجاء في بيان للاتحاد الوطني لطلبة المغرب: "يأتي هذا الإجراء ضمن احتفاليات تخليد الذكرى الأولى لطوفان الأقصى المبارك، حيث سيشهد اليوم الوطني الاحتجاجي تنظيم وقفات ومسيرات طلابية دعما للمقاومة في غزة ولبنان".

وحسب ذات البيان، أكد الاتحاد الطلابي على "أهمية المشاركة الفعالة للطلاب في الإضراب والمظاهرات"، مطالبا بإسقاط اتفاقيات التطبيع. تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية والطلابية برفض التطبيع الأكاديمي مع المؤسسات الصهيونية، خاصة بعد تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني في نهاية عام 2020.

وفي نفس السياق، عارض نحو 1200 طالب وخريج من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، في جويلية الماضي، الشراكات الأكاديمية مع الكيان الصهيوني، وقدموا عريضة تطالب بوقفها.