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مال و أعمال

ارتفاع نشاط الموانئ خلال السداسي الأول

9 أكتوبر 2024 ()
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كشف الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية "سير بور"، حركاتي محمد كريم الدين، عن ارتفاع ملموس في حجم البضائع المعالجة عبر الموانئ التجارية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وأوضح حركاتي، في تصريح نقلته القناة الإذاعية الأولى، أمس الثلاثاء، أن: "الموانئ الكبرى في الغزوات، الجزائر العاصمة، عنابة ومستغانم، عرفت قفزة نوعية في حجم نشاطها التجاري خلال ذات الفترة".

كما أضاف المتحدث أن: "إجمالي البضائع المعالجة خلال السداسي الأول عبر الموانئ التجارية قدر بـ64 مليون طن، أي بزيادة قدرها 3 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية".

أما فيما يخص البضائع خارج المحروقات، فقد سجلت في السداسي الأول ما يعادل 33 مليون طن، أي بزيادة تقدر بـ8 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

من جهة أخرى، قال حركاتي إن: "إجمالي الحاويات المعالجة، خلال السداسي الأول لسنة 2024، تقدر بـ860 ألف حاوية، أي تسجيل ارتفاع بنسبة 23 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023".

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