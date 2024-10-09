انسحاب جماعي لمنتخبات شمال إفريقيا

تسحب، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، قرعة تصفيات النسخة الثامنة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها دول كينيا، أوغندا وتنزانيا، في الفترة من 1 إلى 28 فيفري 2025.

وستشهد عملية القرعة غيابا جماعيا لمنتخبات شمال إفريقيا المشكلة لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، حيث كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن، على هامش اجتماع مكتبه الفدرالي الأخير، العزوف عن المشاركة، قبل أن تتبعه الاتحادات الكروية لدول مصر وليبيا (حاملة لقب نسخة 2014) والمغرب (حاملة لقب نسختي 2018 و2020) وتونس (حاملة لقب نسخة 2011).

وجاء هذا القرار بسبب كثافة الرزنامة والاستحقاقات الكثيرة لمنتخبات وأندية هذه الاتحادات المحلية منها والقارية.

وسيقتصر الحضور العربي في هذه التصفيات على مشاركة منتخبي موريتانيا والسودان، مع الإشارة إلى أن اتحاد جنوب إفريقيا قرر بدوره الانسحاب.

بالمقابل، أكدت 40 اتحادا إفريقيا مشاركتها في هذه التصفيات، التي ستجرى على امتداد دورين بنظام الذهاب والإياب، وستقام مباريات الدور التصفوي الأول في الفترة ما بين 25 إلى 27 أكتوبر (الذهاب)، و1 إلى 3 نوفمبر 2024 (الإياب)، بينما ستقام مباريات الدور التصفوي الأخير، في الفترة ما بين 20 إلى 22 ديسمبر ذهابا، ومباريات الإياب في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر 2024.