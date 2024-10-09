حزب الله يتصدى لمحاولتي توغل

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، عن تصديه لمحاولتي توغل صهيونيتين في نقطتين بجنوب لبنان، فيما أقر جيش الاحتلال بإصابة ثلاثة عسكريين بـ"جروح خطيرة" في هذه المواجهات،

واعتراض "مقذوفين" أطلقا من لبنان نحو مناطق ساحلية.

وقال حزب الله في بيان له: "لدى محاولة قوة للعدو الصهيوني، فجر الأربعاء، التقدم باتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مقاتلونا بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، ما أدى إلى تراجعها".

وأضاف حزب الله: "فجَّر مقاتلو الحزب، فجر الأربعاء، عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الصهيوني، واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، وأوقعوا فيها إصابات دقيقة"، وفق بيان ثان.

من جهة أخرى، اعترف جيش الاحتلال بأن ثلاثة من عناصره أصيبوا بـ"جروح خطيرة" في معارك بجنوب لبنان، وفق "القناة 12" العبرية، وأضاف أنه "تم إجلاء العسكريين إلى مستشفى لتلقي العلاج الطبي، وجرى إبلاغ عائلاتهم". وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2119 شهيدا و10 آلاف و19 مصابا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.