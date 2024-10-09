شنغن: هذه الدولة الأكثر رفضا لطلبات الجزائريين

حل الجزائريون الذين طلبوا تأشيرة لدخول فضاء "شنغن" عبر مالطا، على رأس قائمة الطلبات المرفوضة، بنسبة بلغت 90,35 بالمائة من الطلبات التي تقدموا بها خلال سنة 2023، ويليهم مواطنو غانا ثم المغرب، بنسبتي 62 و60 بالمائة على التوالي، وفق المعطيات التي نشرها موقع "شنغن نيوز" حول بلدان هذا الفضاء الأكثر رفضا وصعوبة من حيث منح التأشيرة.

ووفق آخر الأرقام المرصودة من قبل المنصة المختصة في أخبار وأرقام التأشيرات، ثمة عدة بلدان تنتمي إلى "فضاء شنغن" برزت بوصفها البلدان الأكثر رفضا لطلبات التأشيرة ومن بينها مالطا.

وتلقت مالطا العام الماضي 33.306 طلبا، رفضت منها 12.261 طلبا، أي ما يعادل 37,60 بالمائة من نسبة الرفض. النسبة بلغت 61,4 في إستونيا في نفس السنة، والجنسيات الأكثر رفضا هم المصريون بنسبة 59,5 بالمائة، يليهم الإماراتيون والهنود، بنسبة رفض 57,9 بالمائة و49,7 بالمائة على التوالي.

أما بلجيكا، فترفض أكثر من ربع طلبات تأشيرات "شنغن"، وفق الموقع. فمن إجمالي 225.951 طلبا، تم رفض 60.148، والسنغاليون سجلوا أعلى نسبة رفض (67,8 بالمائة) والأنغوليون (66,44 بالمائة) والنيجيريون (62,45 بالمائة.

بدورها حلت السويد ضمن القائمة، فقد رفضت 23 بالمائة من طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن"، وحلت في المركز الرابع، بإجمالي 60.148 طلبا لتأشيرة مرفوضة، أي ما يعادل 23,1 بالمائة من الرفض.

وجاء الإيرانيون كأعلى جنسية في قائمة الطلبات المرفوضة بنسبة 76,65%، يليهم الباكستانيون واللبنانيون، في موقع ثان وثالث بـ69,49% و66,21% على التوالي.

ثم تليها الدنمارك، من إجمالي 107.872 طلبا للحصول على تأشيرة في عام 2023، رفض منها 21.509، بنسبة رفض 21,2 بالمائة.

وكانت طلبات المغاربة الأكثر رفضا بنسبة 100 بالمائة. وينطبق هذا على المطالبين الإيرانيين والباكستانيين بنسبة 76,65 بالمائة و69,49 بالمائة على التوالي.