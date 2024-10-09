إنقاذ 304 "حراڤة" خلال أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أكتوبر 2024، عدة عمليات عبر كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، بأن: "مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة".

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يضيف البيان: "بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 40 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 13 قنطارا و80 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وتم ضبط 64133 قرص مهلوس".

وحسب البيان نفسه: "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 126 شخصا وضبطت 44 مركبة و171 مولد كهربائي و90 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

فيما تم توقيف 37 شخصا آخر وضبط 10 بنادق صيد و4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف ومسدس آلي، بالإضافة إلى 30810 لتر من الوقود و(71,2 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 304 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتم توقيف 160 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.