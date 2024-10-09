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وزارة الداخلية تفتح مسابقة توظيف

9 أكتوبر 2024 ()
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أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء، عن فتح مسابقة توظيف على أساس الشهادة، لفائدة المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية، فإنه يتم إطلاق المسابقة للالتحاق بالتكوين المتخصص في إحدى الرتب التالية:

- مفتش تقني متخصص (60 منصبا ماليا مفتوح).

- مساعد تقني متخصص (34 منصبا ماليا مفتوحا).

- عون استغلال (40 منصبا ماليا مفتوحا).

ووضعت الوزارة تحت تصرف الراغبين في الترشح لاجتياز المسابقة، رابط تسجيل الترشح ونسخ ملف المترشحين وهو كالتالي: https://dgtn.ent.dz

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