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تراجع عدد الإصابات بالملاريا والدفتيريا بإن ڤزام

9 أكتوبر 2024 ()

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كشف مدير الصحة العمومية للصحة الجوارية بإن ڤزام، مراد عرقوب، أنه تم تسجيل تراجع ملموس في عدد الإصابات بالملاريا والدفتيريا على مستوى الولاية، مبرزا التحكم الجيد للأطقم الطبية في الوضعية الوبائية.

وقال مراد عرقوب، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء: "إننا نسجل من 10 إلى 15 حالة يوميا، وكل هذه الحالات تم التكفل بها، خاصة بعد التوجيهات التي أصدرت من قبل المسؤولين لرفع درجة اليقظة للتحكم في الوضعية الوبائية، وكذا توفير الأدوية اللازمة وكل الوسائل لضمان التكفل الأمثل بالمرضى".

وقد تم إرسال كميات معتبرة من اللقاحات إلى الولايات الجنوبية الحدودية المعنية، وكذلك تجهيزات طبية أخرى إلى كل من ولايتي برج باجي مختار وإن ڤزام، تتمثل في 35 سريرا طبيا مجهزا بمختلف المعدات الضرورية، بالإضافة إلى 30 مكثفا للأوكسجين ومستلزمات طبية أخرى.

للإشارة، تشهد هذه الولايات، منذ أكثر من أسبوعين، انتشارا واسعا لحالات الإصابة بالملاريا والدفتيريا.

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