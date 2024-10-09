"الفار" في ثلاثة ملاعب

تسجل تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" حضورها في 3 ملاعب، برسم الجولة الرابعة من بطولة المحترف الأول، والتي ستجري يومي الجمعة والسبت 11 و12 أكتوبر الجاري.

وأشار الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على موقعه الرسمي، إلى أن تقنية "الفار" ستقتصر على مباريات مولودية الجزائر ومولودية وهران التي ستجري على ملعب نيسلون مانديلا، مساء الجمعة، وشباب بلوزداد ومولودية البيض على ذات الملعب يوم السبت، وفي نفس اليوم وبملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، مباراة شبيبة القبائل وشباب قسنطينة.

وتغيب "الفار" عن ملاعب الإخوة بوشليق بمڤرة، بمناسبة استقبال النجم المحلي لاتحاد بسكرة، وبملعب 20 أوت 55 ببشار بمناسبة استضافة شبيبة الساورة ووفاق سطيف، وقبلها في ملعب 20 أوت 55 بالعناصر بمناسبة مباراة نادي بارادو وأولمبيك أقبو.

يُذكر أن الجولة ستكون مبتورة من مباراتي ترجي مستغانم واتحاد العاصمة وجمعية الشلف مع اتحاد خنشلة، اللتين أجلتا بسبب التزام 3 لاعبين من اتحاد العاصمة وجمعية الشلف مع منتخباتهم خلال تواريخ "الفيفا" الحالية.