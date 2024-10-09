إحباط محاولتي "حرڤة" لـ14 شخصا بالطارف

تمكنت مصالح أمن ولاية الطارف من إحباط عمليتين للهجرة غير المشروعة عبر البحر لـ14 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و40 سنة، ينحدرون من ولايات الطارف، عنابة، قسنطينة، ڤالمة وعين الدفلى.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح أمن ولاية الطارف، اليوم الأربعاء، فإن: "العملية الأولى جاءت على إثر معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر البحر، انطلاقا من الميناء القديم بالقالة. وبالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة، تم توقيف 6 أشخاص على متن قارب نزهة".

وأضاف البيان أن: "العملية الثانية جاءت أيضا استمرارا للتنسيق العملياتي بين المصالح الأمنية، بناء على معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر البحر، انطلاقا من أحد الشواطئ الصخرية المحاذية لشاطئ المزيرعة بالقالة، حيث كللت العملية بتوقيف 8 أشخاص على متن قارب نزهة".

وأوضح المصدر ذاته أن "العمليتين أسفرتا عن ضبط قاربي نزهة، محركين لقاربي صيد بحري بقوة 40 حصانا، وبراميل معبأة بالوقود بسعة 140 لتر من مادة البنزين".

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم بالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة القالة بالطارف.