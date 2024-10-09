مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس، اليوم الأربعاء، الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية، لفائدة ولايتي الجلفة وتندوف، حسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى.

وأوضح البيان نفسه أن: "الحكومة استمعت إلى عرض حول دخول التكوين المهني الذي انطلق يوم أمس، تم خلاله إبراز البرامج المتاحة والرامية إلى تكوين اليد العاملة المؤهلة، لاسيما في القطاعات التي تحظى بالأولوية في السياسة الوطنية للتنمية، وسبل تعزيز التعاون مع الشركاء الاقتصاديين".

كما تم دراسة، يضيف البيان: "مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التصديق على المطارات ذات الاستعمال الدولي، والذي يندرج في إطار استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالطيران المدني وتعزيز تدابير سلامته، وفقا للمعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني".

وحسب البيان دائما: "تدارست الحكومة خلال الاجتماع سبل تطوير أداء الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة".

وفي ختام الاجتماع، تم الاستماع إلى عرض مرحلي حول تقدم تنفيذ البرنامج الاستكشافي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة، للاطلاع على تجارب الدول الرائدة تكنولوجيا، والذي يمنح الفرصة لنحو 450 مؤسسة ناشئة جزائرية لاكتشاف النظم البيئية للابتكار في هذه الدول.