اجتماع رفيع المستوى بين "سوناطراك" و"غازبروم"

التقى الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، رشيد حشيشي، بالمدير العام لشركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، على هامش مشاركته في فعاليات الطبعة الثالثة عشر للمنتدى الدولي للغاز بسانت بطرسبورغ.

وحسب بيان شركة "سوناطراك"، اليوم الأربعاء، ترأس المسؤولان اجتماعًا رفيع المستوى بحضور الإطارات المسيرة عن المجمعين، حيث ناقشا التحديات الراهنة التي تواجه صناعة الغاز، والفرص المستقبلية لتعزيز وتطوير الشراكة بين سوناطراك وغازبروم.

للتذكير، تعمل "سوناطراك" بالشراكة مع "غازبروم إنترناشونال" على تطوير موارد الغاز المكتشفة على مستوى حقول غورد السايح وغورد السايح شمال (رقعة حقل العسل) وهذا من خلال إنجاز عمليات حفر لـ24 بئر بالإضافة إلى إنشاء وحدة معالجة من أجل إنتاج كميات معتبرة من الغاز الجاف والمكثفات وغاز البترول المسال ونقلها عبر شبكة أنابيب سوناطراك ابتداء من 2025.

في إطار مشاركته في فعاليات المنتدى الدولي للغاز قام حشيشي بزيارة جناح شركة الطاقة الروسية "غازبروم"، التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، حيث تمكن من الاطلاع على التقنيات الحديثة المبتكرة والمعتمدة بـ"غازبروم" في مجال سلسلة القيمة لصناعة الغاز، بما فيها تقنيات استكشاف وإنتاج ونقل الغاز في عرض البحر.