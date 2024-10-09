آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

تلمسان: توقيف مختلسي أموال مراكز البريد

9 أكتوبر 2024 ()
+ -

 

تمكنت مصالح أمن دائرة الرمشي في ولاية تلمسان من فك لغز سرقة أموال بمكاتب بريد في الرمشي، حيث أن المشتبه فيهم قاموا باختلاس أموال عمومية فاقت قيمتها الـ 05 مليارات سنتيم.

وتورط المتهمون، وهم موظفون عموميون، في تبديد أموال عمومية مع سوء استغلال الوظيفة وتعمدهم عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد مما أدى إلى وقوع ضرر مادي كبير.

وقام أفراد الشرطة بأمن دائرة الرمشي بالتنسيق مع الفرقة المالية والاقتصادية بأمن الولاية بفتح تحقيق معمق تمكنوا خلاله برفقة المصالح المختصة من استرجاع أكثر من 02 مليار و700 مليون سنتيم من إجمالي المبلغ المختلس وبلغت قيمة الضرر المادي 02 مليار و300 مليون سنتيم.

وتم توقيف المشتبه فيهم بعد تحقيق معمق وتقديمهم أمام الجهات القضائية بموجب إجراء قضائي، علما أن المختلسين أودعوا الحبس المؤقت.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    حزب الله يخلط حسابات "إسرائيل" في غزة

    8962 قراءة
  • 3

    ألمانيا ترحب بقرار المحكمة الأوروبية

    8723 قراءة
  • 4

    هزة أرضية بولاية تيزي وزو

    8129 قراءة
  • 5

    "دي زاد مافيا".. كارتل "جزائري" يرعب فرنسا

    7562 قراءة