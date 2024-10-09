تلمسان: توقيف مختلسي أموال مراكز البريد

تمكنت مصالح أمن دائرة الرمشي في ولاية تلمسان من فك لغز سرقة أموال بمكاتب بريد في الرمشي، حيث أن المشتبه فيهم قاموا باختلاس أموال عمومية فاقت قيمتها الـ 05 مليارات سنتيم.

وتورط المتهمون، وهم موظفون عموميون، في تبديد أموال عمومية مع سوء استغلال الوظيفة وتعمدهم عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد مما أدى إلى وقوع ضرر مادي كبير.

وقام أفراد الشرطة بأمن دائرة الرمشي بالتنسيق مع الفرقة المالية والاقتصادية بأمن الولاية بفتح تحقيق معمق تمكنوا خلاله برفقة المصالح المختصة من استرجاع أكثر من 02 مليار و700 مليون سنتيم من إجمالي المبلغ المختلس وبلغت قيمة الضرر المادي 02 مليار و300 مليون سنتيم.

وتم توقيف المشتبه فيهم بعد تحقيق معمق وتقديمهم أمام الجهات القضائية بموجب إجراء قضائي، علما أن المختلسين أودعوا الحبس المؤقت.