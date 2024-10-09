مدرب جديد لمولودية وهران

أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم الأربعاء، رسميا، عن تعيين الفرانكو مالي إيريك شال مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم.

وحسب بيان الإدارة الوهرانية فإن العقد الذي سيربط الطرفين يمتد إلى غاية نهاية الموسم الرياضي لسنة 2025-2026.

وسيخلف إيريك شال التقني الجزائري يوسف بوزيدي الذي فسخ عقده بالتراضي مع "الحمراوة" بعد ثلاث جولات من الرابطة المحترفة الأولى حقق خلالها 4 نقاط من فوز ضد شبيبة الساورة (2-0)، تعادل مع أولمبي الشلف (0-0) وخسارة ضد ترجي مستغانم 2-1.

وستكون أول خرجة للمدرب الجديد بعد غد الجمعة عندما يتنقل زملاء كروم إلى العاصمة لمواجهة بطل الموسم المنقضي، مولودية الجزائر، على ملعب نيلسون مانديلا في إطار الجولة الرابعة.

وبدا إيريك شال مسيرته التدريبية سنة 2016 وقاد عدد من الأندية الفرنسية في الأقسام السفلى قبل أن يعين شهر ماي 2022 مدربا للمنتخب المالي الأول ثم تتم إقالته شهر جوان 2024.

وسبق لصاحب الـ 46 سنة مواجهة المنتخب الوطني الجزائري بقيادة جمال بلماضي شهر نوفمبر 2022، في مقابلة ودية بملعب ميلود هدفي بوهران انتهت على نتيجة التعادل هدف في كل شبكة.