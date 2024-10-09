شركة فيليب موريس إنترناشيونال تعين مارك أتينجر مديراً عاماً لفرعها في الجزائر

أعلنت شركة فليب موريس اليوم الأربعاء، عن تعيين السيد مارك أتينجر فمديرا عاما لشركتها في الجزائر.

وجاء في بيان للشركة " الجزائر – 01 أكتوبر2024 - يسر شركة فيليب موريس الدولية (PMI) أن تعلن عن تعيين السيد مارك أتينجر في منصب المدير العام لشركتها في الجزائر.

وتتمثل مهمة السيد أتينجر في متابعة استراتيجية تطوير الشركة، والأهم من ذلك هو تنفيذ رؤية PMI التي تدعو إلى مستقبل خالٍ من الدخان.

وعقب تنصيبه قال السيد مارك أتينجر، المدير العام لشركة فيليب موريس في الجزائر: "شرفني أن أتولى منصب المدير العام في الجزائر. أنا عازم على متابعة جهود التنمية وتنفيذ رؤيتنا لمستقبل خالٍ من التدخين، من خلال تقديم بدائل مبتكرة وأقل ضررًا للمدخنين البالغين الذين قد يستمرون في التدخين".

وأضاف: “تعتبر الجزائر بلداً غنياً بالمواهب. لذلك، فإن إحدى أولوياتي هي توفير المزيد من فرص التطوير والتعلم لموظفين”.

بدأ مارك أتينجر مسيرته المهنية في شركة فيليب موريس إنترناشيونال في عام 2008، حيث شغل مناصب قيادية مختلفة. بدأ في المملكة العربية السعودية كمدير مسؤول عن المنتجات، قبل أن يوسع مسؤولياته لتشمل أسواق الشرق الأوسط في عام 2022. شغل هناك منصب المدير التجاري، ولعب دوراً حاسماً في تحول الشركة.

مارك أتينجر هو خريج المعهد العالي للإدارة في باريس وجامعة سانت جونز في نيويورك.