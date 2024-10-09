"حزب الله" يتحدى .. "الهدهد" يرسل صورا جديدة(فيديو)

عرض الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، مشاهد استطلاع جوي لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية في منطقة حيفا – الكرمل عادت بها طائرات القوة الجوية لحزب الله.

وتضم منطقة حيفا الكرمل، مناطق صناعية ومنشآت نفط، وأخرى عسكرية وحيوية للكيان الصهيوني.

ورصد الهدهد، المنطقة الصناعية "كريات ناحوم"، ومصفاة "نفط حيفا"، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية "كريات آتا"، ومصانع "نيشر" لمواد البناء، وقاعدة "ميشار" وهي عقدة اتصالات رئيسية بين قيادة المنطقة الشمالية ووزارة الحرب في "تل أبيب".

كما عرض الهدهد مشاهد جوية لقاعدة "مشمار هكرمل"، وهي قاعدة دفاع جوي مسؤولة عن حماية منطقة حيفا ومحيطها، وفيها رادرات ومنصات قبة حديدية، وغرف القادة وتموضع الجنود.

ورصد الهدهد أيضاً، مجمع اسحاق رابين، وجامعة حيفا، وعقدة اتصالات عسكرية على سطح مبنى الجامعة، بالإضافة إلى برج أشكول، ومحطة التلفريك العلوية، ومجمع "غراند كانيون" التجاري، وعقدة الأنفاق الوسطية في جبل الكرمل، والتي تستخدم كمستشفيات محصنة خلال الحرب.

كما عرض الإعلام الحربي مشاهد لـ "مستشفى بني تسيون"، وقاعدة "زئيف"، وهي قاعدة احتياطية للدفاع الجوي، تعتمد على بطاريات مقلاع داوود، يضاف إليها عقدة ربط عسكرية، وشارع "تشرنيكوفيسكي".

كما رصدت طائرة المقاومة الإسلامية المسيرة قاعدة "كريات ايلعيزر"، وهي قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية المسؤولة عن حماية منطقة حيفا ومحيطها، وتحوي أيضاً رادار قبة حديدية، وغرفة القيادة "بي أم سي"، يضاف إليها قاعدة "ستيلاماريس"، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي، وتحتوي على منظومات رادارية متعددة الطبقات.

وقبل أيام، حذرت غرفة عمليات المقاومة اللبنانية من "أن تمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على أهلنا الشرفاء في كل بقاع لبنان الصامد، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان، وهذا ما شاهده العدو ومستوطنوه في حيفا ومحيطها الثلاثاء".

وأضافت أن "المقاومة الإسلامية ترى وتسمع حيث لا يتوقع هذا العدو، ويدها قادرة أن تطال حيث تريد في فلسطين المحتلة، ونيرانها باتجاه العمق الصهيوني لن تقتصر على الصواريخ ولا المسيّرات الانقضاضية".