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رياضة

إيداع مسؤولين سابقين في "الفاف" الحبس المؤقت

9 أكتوبر 2024 ()

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أودع اليوم الأربعاء، ثلاثة مسؤولين سابقين للاتحادية الجزائرية لكرة القدم رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وقد مثل الأمينان العامان السابقان لـ "الفاف" (م.س) و(م.د) ومدير الإدارة العامة السابق للاتحادية (ع.ن) للتحقيق بتهم الفساد على مستوى القطب الاقتصادي بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، ليتم الأمر بإيداعهم الحبس.

وفي إطار التحقيق ذاته، تم وضع عضوين سابقين للمكتب الفدرالي للفاف (ع.ق) و(ل.أ) تحت الرقابة القضائية.

ومن المقرر أن يمثل غدا للتحقيق على مستوى القطب الاقتصادي لسيدي امحمد في نفس التهم ثلاثة رؤساء سابقون للاتحادية، وهم (خ.ز) و(ع.ش) و(ج.ز).

 

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