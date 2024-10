Des anciens responsables de la FAF placés en détention

Trois anciens responsables de la Fédération algérienne de football (FAF) ont été placés en détention provisoire ce mercredi à la prison d’El Harrach pour des accusations de corruption.

Les anciens secrétaires généraux de la FAF, (M.S.) et (M.D.), ainsi que l'ex-directeur de l’administration générale (A.N.) ont comparu devant le pôle économique de Sidi M’hamed à Alger, où il a été décidé de les incarcérer.

Dans le cadre de la même enquête, deux anciens membres du bureau fédéral de la FAF, (A.K.) et (L.A.), ont été placés sous contrôle judiciaire.

Par ailleurs, trois anciens présidents de la fédération, (K.Z.), (A.C.) et (D.Z.), doivent également comparaître demain pour répondre aux mêmes accusations devant le pôle économique de Sidi M’hamed.