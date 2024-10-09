المنتخب الوطني سيلعب بالقميص الأبيض الجديد

سيظهر المنتخب الوطني لأول مرة بقميصه الجديد، سهرة يوم غد الخميس، بمناسبة المباراة التي ستجمعه بنظيره الطوغولي على ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025 (المجموعة الخامسة)، حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسيلعب رفاق القائد رياض محرز باللون الأبيض (قميص، تبان وجوارب)، بينما سيرتدي المنتخب الطوغولي قميصا أصفرا، وتبانا أخضرا، وجوارب صفراء، يضيف نفس المصدر.

واتخذ هذا القرار خلال الاجتماع التقني الذي عقد اليوم الأربعاء في عنابة، حيث استعرض المنظمون، إلى جانب ممثلي المنتخبين، جميع الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمباراة.

وسيستقبل المنتخب الطوغولي يوم الإثنين المقبل نظيره الجزائري بملعب كيغي بالعاصمة لومي لحساب الجولة الرابعة.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، متقدما على طوغو في المركز الثاني بنقطتين، فيما يتقاسم منتخبا ليبيريا وغينيا الاستوائية المركز الأخير بنقطة لكل منتخب.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى نهائيات كأس إفريقيا المقررة في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026، فيما سيمر منتخب واحد من المجموعة التي تضم منتخب الدولة المضيفة للبطولة.