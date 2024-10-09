سفارة مصر تتكفل بعلاج الطفل أمير

عقب نشر "الخبر" مؤخرا لبورتريه عن الطفل لطرش أمير البالغ من العمر أربع سنوات الذي يعاني منذ الولادة من شلل دماغي، والذي عجزت عائلته القاطنة بمدينة البرواقية في المدية عن تحمل تكاليف علاجه بإحدى العيادات المختصة في علاج مثل هذه الحالات بجمهورية مصر العربية، تلقت اليوم عائلة الطفل اتصالا هاتفيا من طرف سفير مصر بالجزائر مختار وريدة الذي عبر عن تضامنه مع عائلة الطفل مؤكدا أن سفارة بلده ستتكفل بكل المصاريف لتمكين الطفل من السفر بمعية والديه إلى جمهورية مصر العربية والالتحاق بالعيادة التي كانت عائلة الطفل تواصلت مع أحد الأطباء المختصين فيها، الذي أكد لها أن حالة أمير بالإمكان علاجها بالعيادة.

وقد أبدي محمد لطرش والد الطفل في حديثه لـ "الخبر" عن سعادته وارتياحه بعد أن تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من طرف سفير مصر الذي طلب منه تحضير الملف الطبي الخاص بالطفل وتحضير كل الوثائق اللازمة للسفر إلى مصر في أقرب الآجال لتمكين أمير من العلاج.