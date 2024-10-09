رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس الإثيوبي بمناسبة انتخابه

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تاي أتسكي سيلاسي، بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: "وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باسم الجزائر شعبا وحكومة، وأصالة عن نفسه، رسالة تهنئة لرئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تاي أتسكي سيلاسي، بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد".

وحسب ذات المصدر، فقد "أعرب الرئيس في رسالته عن تمنياته للرئيس الإثيوبي السداد والنجاح في مهامه السامية، وللشعب الإثيوبي الخير والرفعة".