آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

رئيس الجمهورية يهنئ الرئيس الإثيوبي بمناسبة انتخابه

9 أكتوبر 2024 ()
+ -

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تاي أتسكي سيلاسي، بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: "وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باسم الجزائر شعبا وحكومة، وأصالة عن نفسه، رسالة تهنئة لرئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تاي أتسكي سيلاسي، بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد".

وحسب ذات المصدر، فقد "أعرب الرئيس في رسالته عن تمنياته للرئيس الإثيوبي السداد والنجاح في مهامه السامية، وللشعب الإثيوبي الخير والرفعة".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    مصير عبد السلام بوشوارب يتحدد اليوم

    8578 قراءة
  • 3

    الحكومة التي يريدها تبون

    6887 قراءة
  • 4

    إيداع مسؤولين سابقين في "الفاف" الحبس المؤقت

    6182 قراءة
  • 5

    وزارة الداخلية تفتح مسابقة توظيف

    5516 قراءة