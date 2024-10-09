حميدتي يكيل الاتهامات لمصر

شن الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع في السودان هجوما على مصر واتهمها بالمشاركة في ضربات جوية على قواته.

كما اتهم حميدتي، في كلمة مسجلة، الأربعاء، القاهرة بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش.

وقال "أوجه الشكر لأبطال معركة جبل موية الأبطال الذين استشهدوا غدروا وضربوا غدرا من قبل دولة مصر بالطيران المصري الغادر، وهذا يشبه ما حدث في معركة كرري".

ومعركة كرري وقعت، في سبتمبر 1898، بين قوات المهدية السودانية والقوات البريطانية بمشاركة قوات مصرية في كرري شمال أم درمان عاصمة الدولة المهدية.

وأضاف "لقد سكتنا كتير (كثيرا) جدا، وقلنا يمكن يصحوا، لكنهم متمادين في المعركة".

ولم يصدر عن وزارة الدفاع المصرية أو الخارجية المصرية تعليق فوري على اتهامات حميدتي.

ويشهد السودان منذ 15 أفريل من العام الماضي، معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين داخل وخارج والبلاد.