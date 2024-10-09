القضية الصحراوية: حزب جنوب إفريقي يوضح

أصدر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، اليوم، بيانًا رسميًا، يرد فيه على تصريحات نُسبت إلى نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية للحزب، أوبيد بابيلا، والتي تفيد بأن الحزب يسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، على الرغم من استمرار الاحتلال المغربي غير القانوني للصحراء الغربية.

وأكد بيان للحزب حسب ما نقل موقع "الصحراء الغربية 24" أنه "يتمسك بموقفه الثابت والمبدئي في التضامن مع الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير"، مشيرًا إلى أن "الحزب لطالما وقف إلى جانب الشعوب المضطهدة حول العالم منذ تأسيسه، وأكد دعمه القوي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتحرير الصحراء الغربية من الاحتلال"، كما أشار البيان إلى أن "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أدان باستمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية، معتبرًا ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ودعا إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي".

وأوضحت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة لجنة العلاقات الدولية بالحزب، نومفيولا موكونياني، أنها طلبت توضيحًا من أوبيد بابيلا بشأن هذه التصريحات التي بدت متناقضة مع سياسة الحزب الثابتة تجاه قضية الصحراء الغربية. وذكرت "أن الحزب طلب من بابيلا الامتناع عن أي تعاملات غير رسمية مع أي جهة حكومية أو سياسية قد تتعارض مع الموقف الرسمي للحزب".

وشدد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في بيانه على أنه "يظل راسخًا في دعمه لحقوق الشعب الصحراوي في الاستقلال والحرية، ولن يسمح بأي تصرفات قد تضر بموقفه المبدئي بشأن تقرير المصير ومناهضة الاستعمار". كما أشار الحزب إلى أنه "سيواصل العمل مع حلفائه، بما في ذلك الجزائر ودول أخرى في المجتمع الدولي، لضمان تحقيق الشعب الصحراوي لحقه المشروع في الحرية".