شباب بلوزداد يطلب تأجيل لقاء مولودية البيض

تقدمت ادارة شباب بلوزداد، بطلب تأجيل مواجهة مولودية البيض المقررة يوم السبت المقبل إلى غاية جاهزية ملعب 5 جويلية.

وكانت ادارة الشباب، احتجت بشدة بعد تغيير موعد لقاء مولودية الجزائر ومولودية وهران من الأحد إلى يوم الجمعة بنفس الملعب (نيلسون مانديلا) ما يجعلها تواجه مولودية البيض على أرضية ميدان سيئة يوم السبت.

وبخصوص طلب التأجيل، اشترطت الرابطة، حسب مصدر عليم، حصول "الشباب" على موافقة الخصم، مولودية البيض، ادارة هذا الأخير المتواجد حاليا بالعاصمة، اشترطت من جهتها، دفع تكاليف التربص والنقل على متن الطائرة للعودة إلى البيض.