ألمانيا ترحب بقرار المحكمة الأوروبية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنيكا كلازن ادريس، أن بلادها قبلت حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 04 أكتوبر بشأن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والزراعة مع احترام استقلالية المؤسسة.

وجاء في تغريدة عبر منصة "ايكس" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي، اليوم، أنيكا كلازن ادريس "حكمت محكمة العدل الأوروبية مؤخرا لصالح شعب الصحراء الغربية مؤكدة أن هذه الاتفاقات التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019 كان ينبغي أن تحظى بموافقة شعب الصحراء الغربية وبالتالي فإن الاتفاقات باطلة".

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد رفضت طعون مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة الصادر في شهر سبتمبر 2021 القاضي بالغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية.

وقررت محكمة العدل الأوروبية، إلغاء الاتفاقيتين الرئيسيتين الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول المنتجات الزراعية، واتفاق الصيد البحري واللتان تشملان إقليم الصحراء الغربية باعتبارهما خرقا لقرارات المحكمة الأوروبية.