الشلف: فتاتان ضمن عصابة لترويج المهلوسات

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببن سونة بأمن ولاية الشلف بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات، تتكون من ثلاثة أفراد منهم فتاتان تبلغان 27 و38 سنة مع حجز 109 قرص.

وتمت هذه العملية، حسب بيان ذات المصلحة صادر اليوم، بعد: "استغلال معلومات عن نشاطهم الإجرامي عبر محور بلديتي الشلف والشطية، ثم رصد لتحركاتهم المشبوهة كللت بضبطهم على مستوى حي البرادعي متلبسين بممارسة نشاطهم الإجرامي، ين ضبط بحوزة فتاة 100 قرص مهلوس من مختلف الأنواع موجهة للترويج".

وأضاف المصدر نفسه: "وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم استرجاع كمية أخرى تقدر بتسع كبسولات. "

وبعد عمليات تفتيش مساكن المشتبه بهم القانونية تبين أنهم كانوا ينشطون في مجال ترويج المهلوسات بطريقة غير شرعية ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وقد أنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي عن قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة وقدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف للمتابعة القضائية .