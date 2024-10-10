دولة جديدة تنضم إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني

أعلنت محكمة العدل الدولية، انضمام بوليفيا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، الذي يشن منذ عام كامل عدوانا همجيا على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وذكرت بوليفيا في طلبها الذي أعلن، أمس: "حرب الإبادة الجماعية مستمرة وقرارات المحكمة ما زالت حبرا على ورق بالنسبة إلى الكيان الصهيوني".

وكانت بوليفيا أعلنت في نوفمبر 2023 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بسبب ما وصفته بهجمات"غير متناسبة"يشنها على قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان المغتصب، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.

وفي حكم صدر في 26جانفي الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني ببذل كل ما في وسعه لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

وكانت أولى الدول التي تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية نيكاراغوا في 23 جانفي 2024، تلتها كولومبيا في أفريل 2024، وبعد ذلك تقدمت ليبيا في 10 مايو 2024 بطلب إلى المحكمة للتدخل في القضية المرفوعة ضد الكيان المحتل كما أعلنت تشيلي واسبانيا و المكسيك انضمامهم إلى الدعوى.