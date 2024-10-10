تعليمات وزير النقل بخصوص ترتيبات الحج

ترأس وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس ، بمقر الوزارة، اجتماعا حضره إطارات من الوزارة وعدد من مسيري المؤسسات القطاعية الناشطة في مجال النقل الجوي

وأفاد بيان لوزارة النقل ، اليوم أن هذا الإجتماع خصص لمختلف التحضيرات والترتيبات، وكذا دراسة كل التدابير من أجل تأهيل مطارات الإقلاع وإستقبال الحجاج والتكفل بهم في أحسن الظروف أثناء موسم الحج لسنة 2025م.

وأوضح البيان ، أن الوزير أسدى جملة من التعليمات والتوجيهات العملياتية قصد إنجاحه، من خلال الحفاظ على نقل الحجاج من نفس مطارات الإقلاع الإثني عشرة، كما كان مقررا في الموسم الماضي لضمان نقل ‏41300 حاج.

‏وتخفيف الضغط على شركة الخطوط الجوية من خلال إشراك شركة طيران الطاسيلي في برنامج ‏رحلات التوجه من مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة.

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كما أمر الوزير ، برقمنة إجراءات عملية التسجيل وتقليص مدة معالجة رحلات المغادرين والقادمين على ‏مستوى المطارات وتسريع الإجراءات ومدة تسليم الأمتعة.