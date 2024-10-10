كاتبة كورية تفوز بجائزة نوبل للأدب

فازت الكاتبة الكورية الجنوبية "هان كانغ"، اليوم الخميس، بجائزة نوبل في الأدب لتصبح أول كاتب كوري جنوبي ينال هذه الجائزة.

وأعلنت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم عن فوز الكاتبة البالغة 53 عاما، تقديرا لكتاباتها الشعرية المكثفة التي تواجه الصدمات التاريخية وتكشف هشاشة الحياة البشرية.

وتعد "هان" أول امرأة آسيوية تنال جائزة نوبل في الأدب وثاني شخصية كورية جنوبية تفوز بجائزة نوبل بعد الرئيس الأسبق الراحل "كيم ديه-جونغ" الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2000.

وقالت لجنة نوبل "من خلال أعمالها، تواجه "هان كانغ" الصدمات التاريخية وتكشف عن هشاشة الحياة البشرية. لديها وعي فريد بالصلة بين الجسد والروح، والأحياء والموتى، وبأسلوب شعري تجريبي، أصبحت من المبتكرين في عالم النثر المعاصر".

وتبلغ قيمة جائزة نوبل 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار أمريكي). وتقدر الأكاديمية السويدية الإنجازات في الأدب والعلوم والطب والاقتصاد والسلام. أسست الجائزة بناء على رغبة مبتكرها العالم ورجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل وبدأ منحها لمستحقيها منذ عام 1901، وأضيف الاقتصاد لفئات الجائزة لاحقا.

سُلطت الأضواء على "هان" لأول مرة بعد فوزها بجائزة مان بوكر الدولية للرواية في عام 2016 عن روايتها "النباتية". ومن المتوقع أن يضعها فوزها بجائزة نوبل في دائرة الاهتمام الدولية.

هذا ويقام حفل توزيع جائزة نوبل في قاعة ستوكهولم للحفلات الموسيقية في العاصمة السويدية في العاشر من ديسمبر من كل عام، وهي ذكرى وفاة ألفريد نوبل.