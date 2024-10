Algérie-Togo: un match pour confirmer

L'équipe nationale algérienne de football mise sur la poursuite de sa dynamique de victoires en accueillant l'équipe du Togo ce soir, jeudi, au stade 19 Mai 1956 à Annaba, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, appartenant au groupe E.

Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez aborderont ce match avec la ferme intention de décrocher leur troisième victoire consécutive après leurs succès contre la Guinée équatoriale (2-0) et le Libéria (3-0) le mois dernier.

Les indications semblent favorables aux "Fennecs" pour réaliser un nouveau succès, compte tenu des bonnes conditions qui ont prévalu lors du camp d'entraînement débuté lundi au Centre technique national de Sidi Moussa. Vingt-six joueurs ont rejoint le groupe sans blessures, avec une excellente ambiance, notamment après les performances remarquables de certains d'entre eux avec leurs clubs, comme Aouar, Amoura, Farès, Benrahma et Bounedjah. De plus, la jeune pépite Ibrahim Maza fera sa première apparition avec l'équipe, tout comme le gardien Bouhalfaya et le défenseur Saadi Rédouani.

Bien que le temps de préparation ait été limité, comme l’a souligné le sélectionneur Vladimir Petkovic lors de la conférence de presse, l’expérience, le niveau de jeu et l’avantage du terrain et du public penchent en faveur des Algériens pour atteindre neuf points avant de se rendre à Lomé pour la quatrième journée, le 14 octobre, contre le Togo.

Ce match représente une occasion de confirmer la trajectoire ascendante de l’équipe, comme l’a indiqué Petkovic, qui dirigera son septième match avec un bilan de quatre victoires, une défaite et un match nul.

Une victoire aujourd’hui rapprocherait les "Fennecs" d’une qualification anticipée pour la CAN 2025.

Le sélectionneur misera sur la forme optimale de ses attaquants, notamment Aouar, Benrahma, Gouiri et Bounedjah, tout en s’assurant de rester vigilant en défense pour éviter toute mauvaise surprise de la part des Togolais

En l'absence des gardiens Mandi et Oukidja, Alexis Guendouz, ancien gardien du CR Belouizdad, devrait garder les buts des "Fennecs" après ses bonnes performances avec son club Persepolis en Iran.

Les coéquipiers d’Aouar sont arrivés hier à Annaba et ont effectué leur dernière séance d'entraînement sur le terrain principal du stade 19 Mars 1956, où le sélectionneur Petkovic a apporté les derniers ajustements à sa tactique.

Le match devrait bénéficier d'une ambiance exceptionnelle au stade d'Annaba, avec un public nombreux, tous les billets ayant été vendus en un temps record.

De son côté, l'équipe du Togo, dirigée par son nouvel entraîneur Nibombé Daré, est arrivée à Annaba dans la nuit de mardi, après un camp d'entraînement en Tunisie, avec l'ambition de surprendre pour rester dans la course à la qualification.

Pour cette rencontre, la Confédération africaine de football a désigné un trio arbitral malien dirigé par l'arbitre principal Boubou Traoré, assisté de Modibo Samake et Amadou Belly Guisse, avec Richard Kamate comme quatrième arbitre.

Dans le second match du groupe E, la Guinée équatoriale recevra le Libéria demain, vendredi.