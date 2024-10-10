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رياضة

مولودية البيض ترفض التأجيل وتضع الرابطة في ورطة

10 أكتوبر 2024 ()

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أكدت إدارة نادي مولودية البيض رفضها بشكل قاطع تأجيل لقاءها أمام شباب بلوزداد، المبرج هدا السبت بملعب نيلسون مانديلا.

كما نفت إدارة نادي مولودية البيض – في بيان- مطالبتها بأي تعويضات مالية أو تسديد ثمن الطائرة من طرف إدارة الشباب.

وأضاف ذات المصدر أن النادي متواجد بالعاصمة منذ الخميس الماضي، أي قبل لقاء اتحاد الجزائر، وينتظر إجراء لقاء يوم السبت ضد شباب بلوزداد في وقته كما حددته الرابطة الوطنية لكرة القدم، مطالبة هذه الأخيرة باحترام برمجتها.

وكانت أخبار تحدثت عن تأجيل اللقاء المذكور إلى يوم الإثنين المقبل مع نقل المواجهة إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وستجد الرابطة المحترفة صعوبة في برمجة المواجهة بعدما طالبت إدارة شباب بلوزداد بالتأجيل ورفض خوض المواجهة بملعب نيلسون مانديلا الدي سيحتضن يوم غد الجمعة مقابلة مولودية الجزائر-مولودية وهران ما سيؤثر أكثر على أرضية الميدان التي تتواجد في حالة سيئة.

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