تفاصيل كمين مركب فتك بسريّة صهيونية

أعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم الخميس، أنه خلال كمين مركب شرق معسكر جباليا أوقع مقاتلوها سرية مشاة ميكانيكي تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا شمالي قطاع غزة.

وأضافت القسام، في بلاغ عسكري، أنه وفور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة "رعدية" في جيب "همر" واستهداف جيب آخر بقذيفة "تاندوم".

وأوضح البلاغ العسكري، "بعدها تقدم مجاهدونا صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدث عن حدث صعب وخطير تعرض له جنود جيش الاحتلال في شمال غزة.