قرار الرابطة بخصوص مقابلة بلوزداد-البيض

تجرى مباراة شباب بلوزداد ومولودية البيض بملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي بدلا من ملعب نيلسون مانديلا.

وكانت المباراة، التي تدخل في إطار الجولة الرابعة للرابطة الأولى، مبرمجة بعد غد السبت بملعب نيلسون مانديلا على الساعة السادسة إلا الربع مساء، قبل أن تحتج إدارة الرئيس مهدي رابحي على برمجة رابطة كرة القدم المحترفة مباراة مولودية الجزائر أمام مولودية وهران قبل مباراة الفريق البلوزدادي بنفس الملعب، وهو احتجاج غير مسبوق صدم مسؤولي الرابطة.

وأمام تمسك الرابطة ببرمجة مباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران غدا الجمعة بملعب نيلسون مانديلا، أقدمت إدارة شباب بلوزداد على تغيير مكان استقبالها لمولودية البيض، واختارت ملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي، حيث ستجري المباراة بعد غد السبت بداية من الساعة السابعة مساء.